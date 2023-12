Locus Robotics wird im Rahmen der 2023 NEVY Awards als „Powerhouse Robotics Company of the Year" ausgezeichnet

WILMINGTON, Massachusetts, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Locus Robotics, der führende Anbieter von autonomen mobilen Robotern (AMR) für Auslieferungs- und Distributionslager, wurde im Rahmen der Preisverleihung der NEVY Awards 2023, die von der New England Venture Capital Association (NEVCA) ausgerichtet wurde, als „Powerhouse Robotics Company of the Year" ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist eine Anerkennung für das schnelle Wachstum von Locus Robotics, die technische Innovation und den Beitrag zur Revolutionierung der Lagerproduktivität des Unternehmens im vergangenen Jahr.

„Wir fühlen uns geehrt, diese renommierte Anerkennung von der NEVCA und ihren Mitgliedern zu erhalten", so Rick Faulk, Geschäftsführer von Locus Robotics. „Diese Auszeichnung zeugt von dem enormen Engagement und dem Talent des gesamten Teams von Locus Robotics bei der Entwicklung wegweisender Technologien zur Lagerautomatisierung. Sie unterstreicht außerdem die entscheidende Rolle, die Risikokapitalfinanzierungen insbesondere hier in Boston und im weiteren Umkreis von Neuengland bei der Entwicklung modernster Robotik spielen."