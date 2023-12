Sanya wird als Beispiel für unternehmerische Initiative und Innovation im Tourismus in China für 2023 anerkannt

Sanya, China (ots/PRNewswire) - Das 2023 China Tourism Group Development Forum

fand vom 11. bis 12. Dezember in Shanghai statt. Sanya, ein beliebtes Reiseziel

an der Südspitze der chinesischen Insel Hainan, wurde von der China Tourism

Academy ("CTA") aufgrund seiner bahnbrechenden innovativen Modelle für die

Entwicklung des Destination-Tourismus als Modell für touristisches

Unternehmertum und Innovation für China im Jahr 2023 ausgewählt.



Die 2008 gegründete CTA steht bei der Förderung der politischen Entwicklung und

des internationalen Austauschs in der Tourismusbranche an vorderster Front. Sie

war maßgeblich an der Sammlung von Beispielen für unternehmerische Initiative

und Innovation im Tourismus beteiligt. Die Aufnahme von Sanya als Modell ist ein

Leuchtzeichen für andere Reiseziele, die innovative Ansätze verfolgen.