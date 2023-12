Investoren in Europa haben laut Morningstar in den Monaten September und Oktober mehr als eine Milliarde Euro aus Aktienfonds abgezogen, die auf alternative Energien spezialisiert sind. Stattdessen flossen fast 1,5 Milliarden Euro in Fonds im Öl- und Gas-Segment. Die Internationalen Energie-Agentur (IEA) schätzt, dass das Investitionsvolumen in diesem Sektor in diesem Jahr um sechs Prozent auf 950 Milliarden US-Dollar ansteigen wird. In den USA und Europa lässt die Begeisterung für ESG-Investments nach, da viele Anleger wegen höherer Renditen wieder zum fossilen Sektor zurückkehren. Der S&P Global Energy Index verlor seit Jahresbeginn 30 Prozent an Wert, während der Global Oil Index stabil blieb. Investoren rechnen laut Bloomberg-Umfrage damit, dass dieser Trend auch im nächsten Jahr anhält. Louis Navellier von Navellier & Associates prognostiziert, dass die Ölpreise im Frühjahr wieder steigen werden. Citi hebt die defensiven Qualitäten des Ölsektors hervor und stuft BP und ConocoPhillips als "Buy" ein. Der Analystenkonsens räumt der BP-Aktie ein Kurspotenzial von über 30 Prozent ein, das Papier von ConocoPhillips eines mit noch über 20 Prozent.