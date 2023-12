Globale Umfrage verdeutlicht den Anstieg technologiegestützter Lieferketten zur Bewältigung von Störungen, Unsicherheit und Kostendruck

PORTSMOUTH, New Hampshire, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Laut einem heute veröffentlichten Jahresbericht von Loftware, dem weltweit größten Softwareunternehmen, das sich auf Lösungen für Unternehmensetikettierung und Grafikmanagement spezialisiert hat, hosten mehr als die Hälfte (52 %) der Unternehmen derzeit wichtige Unternehmensanwendungen in der Cloud und 76 % gehen davon aus, dass künstliche Intelligenz (KI) in den nächsten drei Jahren ein wichtiger Bestandteil ihrer Lieferkette sein wird.

Die globale Umfrage, die auf den Aussagen von über 300 Fachkräften aus den Bereichen Etikettierung, Verpackung und Lieferkette aus 55 Ländern beruht, ergab, dass Investitionen in innovative Technologien wie Cloud Computing, KI und IoT-Lösungen nicht mehr nur eine taktische Notwendigkeit sind, sondern vielmehr eine Voraussetzung für Unternehmenswachstum und flexible Lieferkettenabläufe. Diese Verschiebung der Prioritäten ist hauptsächlich auf die anhaltenden Störungen in der Lieferkette, die gestiegenen Erwartungen der Verbraucher und die wachsenden Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit zurückzuführen.

„Bei der Planung von Unternehmen für 2024 und darüber hinaus wirkt sich die Kombination aus geopolitischen Unsicherheiten, klimatischer Instabilität und drohender Rezession nach wie vor auf Unternehmen jeder Größe aus. Unternehmen kämpfen mit Störungen, die weit über die traditionellen Bereiche hinausgehen und eine strategische Neuausrichtung erfordern, um den Sturm zu überstehen und gestärkt aus den Widrigkeiten hervorzugehen", so Josh Roffman, Marketingleiter bei Loftware. „Daher ist es unabdingbar, die Strategien für die digitale Transformation durch Investitionen in innovative Technologien zu unterstützen, um Abläufe zu rationalisieren, das Wachstum voranzutreiben und die Rentabilität zu steigern."

Gartner, ein führendes Technologie-Analyseunternehmen, unterstützt diesen Gedanken und berichtet, dass die weltweiten Ausgaben der Endnutzer für öffentliche Cloud-Dienste von 563,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 voraussichtlich um 20,4 % auf insgesamt 678,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 steigen werden.

Der Bericht von Loftware zeigt auch, dass Nachhaltigkeit für Unternehmen aller Größen weltweit zu einer entscheidenden strategischen und operativen Priorität geworden ist. Von den von Loftware befragten Unternehmen gaben 78 % an, dass sie angesichts zunehmend strengerer Vorschriften und veränderter Verbraucherpräferenzen bereits Nachhaltigkeitsinitiativen in ihrem Unternehmen eingeführt haben. So glauben 77 % der Befragten, dass strengere Vorschriften und Compliance-Anforderungen die Unternehmen zur Einführung nachhaltiger Praktiken veranlassen, während 82 % angaben, dass es die Vorliebe der Verbraucher für nachhaltige Produkte sei, die diesen Ansatz vorantreibt.