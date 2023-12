Technologievielfalt für Nutzfahrzeuge Politik muss Leitplanken liefern / 21. Berliner Automobildialog: Dr. Konrad in den Ruhestand verabschiedet (FOTO)

Berlin (ots) - "Technologievielfalt - erneuerbare Kraftstoffe im

Nutzfahrzeugbereich": Mit diesem Thema des 21. Berliner Automobildialogs setzte

Dr. Christoph Konrad, Geschäftsführer des ZDK-Hauptstadtbüros, noch einmal ein

Ausrufezeichen im politischen Berlin. Nach nunmehr knapp 13 Jahren im Amt

verabschiedet er sich zum Jahresende in den Ruhestand und übergibt den

Staffelstab an seinen Nachfolger Jürgen Hasler als Geschäftsführer Politik.

ZDK-Präsident Arne Joswig würdigte Konrad als Homo Politicus, der das

mittelständische Kfz-Gewerbe in der Hauptstadt sichtbar gemacht, viele Türen

geöffnet und den ZDK als ernst zu nehmenden Gesprächspartner positioniert habe.

"Sie sind ein Mann mit Haltung, bescheiden und zurückhaltend, humorvoll und den

Menschen zugewandt - mit einem gewinnenden Wesen. Wir werden Sie vermissen." Die

Anwesenden dankten dem scheidenden ZDK-Hauptstadtrepräsentanten mit stehendem

Applaus. Nachfolger Jürgen Hasler wies auf die ab Januar gültige neue Adresse

der ZDK-Hauptstadtrepräsentanz am Gendarmenmarkt hin und lud die Vertreterinnen

und Vertreter der anwesenden Verbände und Organisationen dazu ein, die wichtigen

Themenfelder der Automobilität im politischen Berlin gemeinsam zu bearbeiten.



Vorab hatte Oliver Luksic, MdB und Parlamentarischer Staatssekretär im

Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), in seinem Vortrag darauf

hingewiesen, dass das Thema Technologievielfalt im politischen Berlin nur von

einer Minderheit vertreten werde. Alle anderen sprächen von Technologieklarheit

und meinten damit einzig den Weg hin zur E-Mobilität. Wer jedoch schnelle

Erfolge zum Erreichen der Klimaziele wolle, müsse auch auf alternative

Kraftstoffe setzen. Das BMDV fördere deshalb technologieoffen die Entwicklung

und Erzeugung erneuerbarer Kraftstoffe, um innovative Herstellungsverfahren zu

stärken, Produktionskapazitäten aufzubauen und somit das Angebot im Markt zu

erweitern. "Wir brauchen mehr grüne Moleküle", so Luksic in Anspielung auf die

chemische Beschaffenheit von grünem Wasserstoff bzw. E-Fuels.