Ein Gericht in San Francisco hat Google eine Niederlage in einem Rechtsstreit mit dem US-Spielehersteller Epic Games zugefügt. Das Gericht stimmte der Klage von Epic Games zu, dass Googles Play Store ein illegales Monopol darstellt, das unfaire Bedingungen ermöglicht und Konkurrenten benachteiligt. Epic Games hatte kritisiert, dass Google App-Entwicklern bis zu 30 Prozent höhere Gebühren in Rechnung stellt als üblich und den Play Store mit Googles eigenem Abrechnungsdienst verknüpft. Das Gericht will im Januar über konkrete Auflagen und Abhilfemaßnahmen entscheiden. Sollte das Urteil Bestand haben, könnte es die gesamte App-Store-Branche verändern, indem Entwickler mehr Einfluss auf den Vertrieb und die Preisgestaltung ihrer Apps erhalten. Google plant, das Urteil anzufechten. Der Streit begann vor über drei Jahren, als Epic versuchte, eine Version des Spiels "Fortnite" anzubieten, die Nutzern den Kauf ohne Zahlung an Google und Apple ermöglichen sollte.