Else erzielt mit der Listung seiner trinkfertigen Produkte bei einer führenden Einzelhandelskette eine stärkere Marktdurchdringung in Kanada

Die pflanzlichen trinkfertigen Ernährungsshakes für Kinder von Else werden in über 70 Filialen einer führenden Apothekenkette in ganz Westkanada erhältlich sein

VANCOUVER, BC, 12. Dezember 2023 / IRW-Press / ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (BABY) (BABYF) (0YL.F) („Else“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass seine innovativen trinkfertigen (RTD) Ernährungsshakes für Kinder voraussichtlich im ersten Quartal 2024 in den Regalen einer führenden Apothekenkette mit Standorten in ganz Westkanada zu finden sein werden. Diese frühzeitige und bemerkenswerte Listung erweitert die Marktdurchdringung von Else auf dem kanadischen Markt und demonstriert die wachsende Beliebtheit der Marke bei den Verbrauchern.

Dieses führende regionale Einzelhandelsunternehmen, das für seine große Reichweite in British Columbia und Alberta bekannt ist, führt bereits ein breites Sortiment an Else Nutrition-Produkten und bietet nun eine ideale Plattform für die nahrhaften RTD-Produkte von Else. Die Listung unterstreicht das gemeinsame Ziel von Else und dem Einzelhändler, kanadischen Familien hochwertige und gesunde Produkte anzubieten. Mit 79 Standorten im Westen Kanadas macht die strategische Reichweite dieses Einzelhandelspartners die RTD-Ernährungsshakes für Kinder von Else in den Geschmacksrichtungen Schokolade und Vanille in einer Kernregion sofort zugänglich. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in dem Bestreben, kanadischen Haushalten den Zugang zu pflanzlicher Ernährung zu erleichtern.

„Wir freuen uns sehr, erneut mit einer großen Einzelhandelskette zusammenzuarbeiten, die ebenfalls wie wir die Vision verfolgt, Familien mit hochwertigen, nahrhaften und nachhaltigen Optionen zu versorgen. Diese Zusammenarbeit gibt unserer Mission, pflanzliche Ernährung für ein breiteres kanadisches Publikum verfügbar zu machen, starken Antrieb“, so Hamutal Yitzhak, CEO und Mitbegründerin von Else Nutrition.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es zugestimmt hat, den Ausübungspreis und das Verfallsdatum von insgesamt 2.857.142 Stammaktienkaufwarrants des Unternehmens zu ändern. Die Warrants wurden ursprünglich am 29. Juni 2022 im Rahmen eines Emissionsangebots von Einheiten des Unternehmens ausgegeben. Jeder Warrant kann bis zum 29. Juni 2027 ausgeübt und zu einem Preis von 1,25 $ gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Gemäß der Änderung können die Warrants nun bis zum 21. November 2028 zu einem Preis von 0,485 $ pro Aktie ausgeübt werden. Darüber hinaus sind keine weiteren wesentlichen Änderungen der Bedingungen der Warrants beabsichtigt. Der Inhaber der Warrants ist ein unabhängiger Investor des Unternehmens. Es darf keine Anzahl von Warrants ausgeübt werden, die dazu führen würde, dass der Anteilbesitz des Inhabers mehr als 9,9 % der ausgegebenen Stammaktien beträgt. Die Änderung der Warrants unterliegt der Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.