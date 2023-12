Global Youth veröffentlicht vor dem Abschluss der COP28 eine Stellungnahme

Die „Climate x"-Kampagne beinhaltet auch ein „Climate x"-Führungstrainingsprogramm, in dessen Rahmen aufstrebende Führungskräfte der Jugenddelegation ausgewählt und als 2. Kohorte der GAUC Global Youth Ambassadors zertifiziert wurden. Für das im Juni gestartete Schulungsprogramm haben sich bisher rund 1000 Studenten von knapp 400 Universitäten aus 78 Ländern und Regionen eingeschrieben, von denen über 80 % aus dem globalen Süden stammen. Experten der GAUC-Mitgliedsuniversitäten und ihrer Partner haben rund 50 Online-Vorlesungen und Workshops abgehalten.

Die Stellungnahme markiert den Höhepunkt der Reise der GAUC COP28 Youth Delegation, dem Vorzeigeprojekt der „Climate x"-Kampagne auf internationaler Ebene. Seit Beginn der COP28 hat die aus 22 Delegierten aus 10 Ländern bestehende GAUC-Delegation einen GAUC-Pavillon in der COP28 Blue Zone ausgerichtet, einen GAUC-Tag in der Blue Zone am 3. Dezember geleitet, über 100 Nebenveranstaltungen organisiert und auf diesen gesprochen und sich aktiv an etwa 500 Verhandlungen, Nebenveranstaltungen und externen Partnerschaften beteiligt.

„Die Jugend ist die tragende Säule der Netto-Null-Zukunft", so Prof. LI Zheng, der Generalsekretär der GAUC. Um ihnen die Transformation von Lernenden, die Wissen über den Klimawandel erwerben, zu Umsetzern von Klimaschutzmaßnahmen zu erleichtern, hat die GAUC die Kampagne „Climate x" ins Leben gerufen. „Wir sind stolz zu sehen, wie sie durch die Kampagne gewachsen sind und welche Erfolge sie erzielt haben. Und wir möchten weiterhin mit globalen Multi-Stakeholdern zusammenarbeiten, um sie auf ihre historische Rolle als zukünftige Führungspersönlichkeiten bei der Bewältigung der Herausforderung des Klimawandels vorzubereiten."

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 12. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Global Youth Ambassadors der Global Alliance of Universities on Climate (GAUC) haben heute auf der UN-Klimakonferenz 2023 (COP28) eine Stellungnahme abgegeben, in der sie die führenden Politiker der Welt auffordern, sich zusammenzuschließen und Maßnahmen für eine prosperierende, klimaneutrale und widerstandsfähige Zukunft zu ergreifen.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer