DEERFIELD (dpa-AFX) - Der US-Apotheken- und Drogeriekonzern Walgreens Boots Alliance wiederbelebt Kreisen zufolge Pläne zur Trennung vom internationalen Geschäft. Das Unternehmen habe frühe Gespräche zur Abspaltung der britischen Drogeriekette Boots geführt, die mit rund 7 Milliarden Pfund (8,2 Mrd Euro) bewertet werden könnte, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf informierte Quellen. Zu den Möglichkeiten gehörten unter anderem ein Börsengang in London. Walgreens wollte die Informationen gegenüber Bloomberg nicht kommentieren. Der Börsenkurs der im Dow Jones notierten Walgreens-Aktie stieg nach frühen Verlusten um 0,6 Prozent.

Walgreens hat derzeit mit einem hohen Schuldenberg zu kämpfen. Erst am Montag senkte die Ratingagentur Moody's die Kreditwürdigkeit des Konzerns in den spekulativen Bereich - also auf sogenanntes "Ramschniveau".

Im Sommer 2022 hatte Walgreens nach einer strategischen Prüfung Gedankenspiele über eine Trennung von Boots und dem Geschäft mit Make-up und Gesichtscreme unter dem Markennamen No7 noch verworfen, weil den Amerikanern der erzielbare Kaufpreis nicht ausreichte./men/ck

Die Walgreens Boots Alliance Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 23,04USD gehandelt.