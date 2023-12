NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt sind der Dow Jones Industrial und der Nasdaq 100 am Dienstag noch ein wenig höher geklettert und haben neue Höchststände seit Anfang 2022 erreicht. Die Inflationsdaten für November indes fielen wie erwartet aus und dürften kaum Impulse gegeben haben. Der Markt scheine nach wie vor fest davon überzeugt zu sein, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen bereits im kommenden Frühjahr senken werde, kommentierte ein Aktienstratege die Stimmung.

Der Dow, der erstmals seit Januar 2022 nun die Marke von 36 500 Punkten übersprang, legte rund zwei Stunden vor dem Börsenschluss um 0,36 Prozent auf 36 536,71 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,19 Prozent auf 4631,35 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-100-Auswahlindex stieg um 0,41 Prozent auf 16 288,00 Zähler.