DONEZK (dpa-AFX) - Kiews Verteidigungsminister Rustem Umjerow und der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, haben offiziellen Angaben nach gemeinsam die Front im Osten des Landes besucht. Sie hätten sich über die aktuelle Lage informiert, Soldaten ausgezeichnet und einen gemeinsamen Aktionsplan für das weitere Vorgehen entwickelt, teilte das Verteidigungsministerium am Dienstag mit.

Zugleich veröffentlichte die Behörde ein Bild Umjerows und Saluschnyjs zusammen mit Heereschef Olexander Syrskyj, in dem die drei Einigkeit demonstrieren. Zuletzt hatte es mehrfach Berichte über zunehmende Querelen in der ukrainischen Führungsspitze und angebliche Rivalitäten zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und Saluschnyj gegeben. Spekuliert wurde, dass Selenskyj seinen in Umfragen beliebten Oberbefehlshaber durch Syrskyj austauschen wolle. Das Foto dürfte auch dazu dienen, derartige Spekulationen zu ersticken. Bei einem Pressebriefing dementierte Umjerow später eine geplante Ablösung Saluschnyjs. Die Frage stelle sich nicht, sagte der Minister.

Die Ukraine führt seit fast 22 Monaten einen Abwehrkampf gegen eine russische Invasion. Zuletzt musste Kiew dabei Rückschläge hinnehmen. Größere Gebiete konnte die Ukraine im Zuge ihrer Gegenoffensive nicht befreien, stattdessen stehen die eigenen Truppen wieder verstärkt unter dem Druck des russischen Militärs. Zugleich ist im Westen die Unterstützung für das überfallene Land deutlich geringer geworden./bal/DP/men