NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre leichten Gewinne im Handelsverlauf ausgebaut. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,20 Prozent auf 110,55 Punkte. Die Rendite sank auf 4,21 Prozent.

Die Inflationsdaten für November entsprachen überwiegend den Markterwartungen. Die Teuerung schwächte sich weiter moderat ab. Die Gesamtrate fiel von 3,2 im Oktober auf 3,1 Prozent. Die weniger schwankende Kernrate stagnierte allerdings auf 4,0 Prozent. Der Preisauftrieb liegt damit immer noch deutlich höher als das Inflationsziel der US-Notenbank Fed von zwei Prozent.

An diesem Dienstag berät der geldpolitische Ausschuss der Fed über die Zinsen. Am Mittwoch dann werden neue Entscheidungen bekannt gegeben. Vor Weihnachten wird keine Zinsveränderung erwartet. Gehofft wird allerdings auf Hinweise, ab wann und wie deutlich im neuen Jahr die Zinsen sinken werden. Nach kräftigen Anhebungen seit Frühjahr 2022 werden an den Finanzmärkten für 2024 aktuell Zinssenkungen von insgesamt rund einem Prozentpunkt erwartet./ck/men