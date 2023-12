Cullinan Metals identifiziert Graphitmineralisierung in der Erweiterung der Graphitmine LDI in Québec

Vancouver, British Columbia. 11. Dezember 2023 / IRW-Press / Cullinan Metals Corp. (CSE: CMT)(OTCQB: CMTNF)(FWB: 7KO) („Cullinan“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Unternehmen ein Bodenexplorationsprogramm in seinem Graphit-Konzessionsgebiet Lac-des-Îles West (das „Konzessionsgebiet“) in Québec, Kanada, erfolgreich abgeschlossen hat. Der Schwerpunkt des Programms lag auf der weiteren Untersuchung der beiden vielversprechendsten Ziele T1 und T2 vor Ort. Diese beiden Ziele sind zuvor mittels luftgestützter geophysikalischer Verfahren identifiziert worden. Sie liegen unmittelbar nördlich der Graphitmine Lac des Îles („LDI“), die sich derzeit im Besitz von Northern Graphite Corp. (TSX-V: NGC) befindet (siehe Abbildung 1 unten).

Wichtigste Punkte

- Das Programm identifizierte erfolgreich eine Graphitmineralisierung mit geologischen Ähnlichkeiten zu LDI, die Graphitgehalte von typischerweise 1-15 % Cg aufweist, mit gelegentlichen dünnen Gängen aus massivem Graphit.

- Im Bereich der beiden Leiter T1 und T2 wurden auch Schürfgräben angelegt und die Deckschichten abgetragen, was eine Graphitmineralisierung freilegte. Ein Teil dieser Mineralisierung erstreckte sich bis an den Rand des Konzessionsgebietes zur angrenzenden Mine LDI.

- Während der aktuellen Felduntersuchungen wurden insgesamt 60 Gesteinsproben im Konzessionsgebiet entnommen und zur Analyse an ein unabhängiges akkreditiertes Labor, „ACTLABS“ in Ancaster Ontario, geschickt.

- Die Zugangsverhandlungen mit den Besitzern der Oberflächenrechte wurden erfolgreich abgeschlossen, wodurch der notwendige Zugang für die Explorationsarbeiten auf den identifizierten Zielen ermöglicht wurde.

- Das Programm legte den Grundstein für die Planung von Bohrungen in der nächsten Explorationsphase, die darauf abzielt, die Kontinuität der oberflächennahen großflockigen Graphitmineralisierung in der Tiefe und in Streichrichtung zu verifizieren. Die Zielgebiete T1 und T2 weisen von Ost nach West eine Länge von 500 m und von Nord nach Süd eine Länge von über 1.000 m auf.