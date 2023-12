Ark Invest kauft massiv Microsoft und Meta Aktien - Warum Sie jetzt handeln sollten!

Der Next Generation Internet ETF von Ark Invest hat Microsoft- und Meta-Aktien gekauft, was das erste Mal seit März bzw. fünf Monaten ist. Die Käufe umfassten 8.810 Aktien von Microsoft und 10.212 Aktien von Meta. Vor diesen Käufen hielt Ark bereits fast 51.000 Microsoft-Aktien und etwa 285.000 Meta-Aktien. Diese Investitionen spiegeln das Vertrauen von Cathie Wood, der Gründerin von Ark, in KI-Aktien wider. Sieben Unternehmen, die "Magnificent Seven", haben etwa 75% des 20%igen Anstiegs des S&P 500-Index in diesem Jahr verursacht, was auf das Interesse der Anleger an KI zurückzuführen ist. Die Microsoft-Aktie hat in diesem Jahr über 50% an Wert gewonnen und wird von Analysten als "Strong Buy" mit einem weiteren Kurspotenzial von etwa 10% eingestuft. Meta-Aktien haben über 162% an Wert gewonnen und haben laut Marketscreener ein weiteres Aufwärtspotenzial von 15%.