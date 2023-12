JEFFERIES stuft Richemont auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Das Umsatz-Update des Luxusgüterkonzerns für das dritte Quartal am 18. Januar dürfte keine wesentliche Verschlechterung im Vierjahresvergleich zeigen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem sei die relative Marktanteilsdynamik bei den wichtigsten Marken weiterhin stark./ck/menVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 14:42 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 14:42 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 124,6EUR gehandelt.