AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu EU-Beitritt der Ukraine:

"Ein Beitritt der Ukraine würde die Union dramatisch verändern. Die Ukraine wäre, was Größe, Bevölkerungsstärke und (fehlende) Wirtschaftskraft angeht, weit schwerer zu integrieren als jeder bisherige Kandidat. Agrarbeihilfen, mit denen die EU heute vor allem Frankreichs Landwirtschaft alimentiert, Strukturfonds, die die Lebensverhältnisse im Osten Polens an den EU-Durchschnitt angleichen sollen - all diese Hunderte Milliarden Euro würden künftig vor allem in eine Richtung fließen - nach Kiew."