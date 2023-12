NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Polen/Regierungsbildung:

"Mit Donald Tusk führt nun wieder ein europäisch geprägter Liberal-Konservativer die Regierungsgeschäfte in Warschau. Das eröffnet Polen die Chance, wirtschaftlich weiter zu prosperieren, wozu EU-Förderprogramme wesentlich beitragen. Und in Brüssel sowie in den Hauptstädten der meisten EU-Mitgliedsländer (nicht in Budapest) erwartet man, dass Polen mit Tusk zu pro-europäisch konstruktiver Politik zurückkehrt. Das ist angesichts der vielfältigen Probleme der Union - die ungelöste Migrationsthematik ist nur ein Beispiel - mit vielen Hoffnungen verbunden. Allerdings beruht die Macht von Tusk auf einem sehr heterogenen Bündnis, und Polen ist innenpolitisch durchaus gespalten. Euphorie ist also nicht angebracht."/yyzz/DP/ngu