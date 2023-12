BERLIN (dpa-AFX) - Für mehr Neubau in Deutschland fordert die Industrie nach einem Medienbericht mehr Wohngebiete auf der grünen Wiese und dichter an Gewerbegebieten. In einem 19-seitigen Maßnahmenkatalog, der der "Welt" vorliegt, verlangt der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) außerdem mehr staatliche Förderung.

BDI will mehr Neubau auf der grünen Wiese und an Gewerbegebieten

