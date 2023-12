Biden warnt eindringlich vor Ende der US-Hilfen für Ukraine

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat nach einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus erneut mit eindringlichen Worten vor einem Ende der US-Hilfen für die von Russland angegriffenen Ukraine gewarnt. "Putin setzt darauf, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine nicht mehr helfen. Wir müssen ihm das Gegenteil beweisen", sagte Biden am Dienstag in Washington. Die Vereinigten Staaten würden die Ukraine mit Waffen und militärischer Ausrüstungen versorgen, solange sie könnten. Aber ohne zusätzliche Mittel sei das Land nicht mehr in der Lage, der Ukraine zu helfen, mahnte er. "Die ganze Welt sieht zu, was wir tun", sagte Biden. "Also lasst uns ihnen zeigen, wer wir sind."/trö/DP/zb