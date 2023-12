Polens Präsident will Kabinett von Tusk vereidigen

Der Präsident, der selbst aus den Reihen der PiS stammt, hatte zunächst den früheren Ministerpräsidenten und PiS-Politiker Mateusz Morawiecki mit der Regierungsbildung beauftragt, obwohl die Partei keine Mehrheit im Parlament hatte. Am Montag scheiterte Morawiecki erwartungsgemäß an der Vertrauensabstimmung. Erst danach war der Weg für Tusk frei./dhe/DP/men

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Präsident Andrzej Duda will am Mittwoch (09.00 Uhr) das neue Kabinett von Regierungschef Donald Tusk vereidigen. Knapp zwei Monate nach der Parlamentswahl ist damit der Machtwechsel vollzogen. Am Dienstagabend hatten die Abgeordneten Tusks Regierung das Vertrauen ausgesprochen.

