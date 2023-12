Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

14:00 DEU: Verkündung einer Entscheidung des Landesverfassungsgerichts in dem Organstreitverfahren LVG 30/22 (parlamentarisches Kontrollgremium), Dessau-Roßlau

^ TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 11/23 07:30 ESP: Inditex, 9Monatszahlen 10:00 NOR: Storebrand, Capital Markets Day 11:00 DEU: KWS Saat, Hauptversammlung 14:30 USA: Pfizer, Analysten- und Investorenkonferenz zur Finanzprognose für das Gesamtjahr 2024 18:30 DEU: Metro AG, Geschäftsbericht 22:05 USA: Adobe, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 JPN: BoJ Tankan Q4/23 08:00 DEU: Außenhandel 10/23 (Detailergebnisse) 08:00 GBR: Industrieproduktion 10/23 08:00 GBR: Handelsbilanz 10/23 08:00 GBR: BIP 10/23 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose 09:00 CHE: Seco: Konjunkturprognosen vom Winter 11:00 EUR: Industrieproduktion 10/23 14:30 USA: Erzeugerpreise 11/23 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 17:00 RUS: BIP Q3/23 (vorläufig) 20:00 USA: FOMC, Zinsentscheid (20.30 h Pk mit Fed-Chef Jerome Powell)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 13. Dezember 2023

TAGESVORSCHAU Termine am 13. Dezember 2023

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer