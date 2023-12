Royal Joh. Enschedé kündigt neue Sammelobjektnote und Augmented-Reality-Erfahrung zu Ehren von Fußballlegende Dennis Bergkamp an

HAARLEM, Niederlande, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Royal Joh. Enschedé, ein Unternehmen der Authentix Gruppe und weltweit anerkannter Anbieter von Sicherheitsdrucklösungen, meldet in Zusammenarbeit mit The Global Note B.V. die Einführung der Golden Bergkamp-Gedächtnisnote zu Ehren der niederländischen Fußballlegende Dennis Bergkamp. Diese Sammelobjektnote würdigt das legendäre, von Bergkamp im Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Argentinien bei der Weltmeisterschaft 1998 erzielte Tor.

Die einzigartige, golddurchzogene und als Sammelobjekt entwickelte Banknote wird in limitierter Auflage von The Global Note angeboten und enthält viele einzigartige Merkmale wie 23-Karat-Gold und technisch ausgefeilten Mikrotext. Die Sammelobjektnote wurde von Royal Joh. Enschedé entworfen und gedruckt, einem Unternehmen, das seit 200 Jahren Zentralbankwährungen druckt, und ist nur auf www.theglobalnote.com erhältlich. Für Fans und Fußballbegeisterte ist auch eine Special-Edition-Ausgabe in den Signaturfarben niederländischer Nationalmannschaften erhältlich.