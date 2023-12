Dass immer mehr Anleger wieder in Richtung Japan blicken und dort ihre Gelder investieren, ist unlängst ein bekannter Trend. Die Kursentwicklung aus diesem Jahr zeigt das Paar seit einem Korrekturtief von 127,2150 JPY noch in einem intakten Aufwärtstrend, in dem es gelang an die Vorjahreshochs von 151,9440 JPY und zeitgleich eine mittelfristig entscheiden Höchstmarke aus August 1998 zuzulegen. Genau diese Schlüsselstelle könnte bei einem nachhaltigen Ausbruch zur Oberseite einen seit nunmehr 1995 im Aufbau befindlichen Boden erfolgreich abschließen und langfristig den Weg für eine Kehrtwende bereiten. Als Belastungsfaktor könnte sich kurzzeitig aber das Doppelhoch um die aktuellen Jahreshochs entpuppen und für eine gesunde Konsolidierung sorgen. Noch allerdings ist der diesjährige Aufwärtstrend vollkommen intakt.

Mittel- bis langfristige Schlüsselstelle