Es ist unwahrscheinlich, dass die Federal Reserve die Zinssätze erhöhen wird. Viel wichtiger ist, was nach der Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) am Mittwoch wahrscheinlich passieren wird: Ein Umschwung von aggressiven Zinserhöhungen hin zu Plänen für die Zukunft.

Laut Michael Gapen, einem US-Ökonomen bei der Bank of America, wird dies die dritte Sitzung in Folge sein, in der die Fed die Zinssätze unverändert lässt. Dies deutet darauf hin, dass die Fed den Zyklus der Zinserhöhungen für beendet erklärt. Obwohl die Fed anerkennt, dass zukünftige Beschleunigungen der Inflation weitere Zinserhöhungen erfordern könnten, glauben einige Experten, dass die Diskussion im Jahr 2024 eher in Richtung Zinssenkungen als Zinserhöhungen gehen sollte.