Huawei stellt in Dubai neue kreativitätssteigernde Produkte im Bereich Smart Office und Audio vor

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Huawei veranstaltete am

12. Dezember in Dubai ein Einführungsevent unter dem Motto "Creation of Beauty",

im Rahmen dessen das HUAWEI MatePad Pro 13,2'' und das HUAWEI MateBook D 16

sowie die HUAWEI FreeClip Open-ear Ohrhörer vorgestellt wurden. Diese neueste

Produkteinführung außerhalb Chinas schließt an das "Fashion Forward"-Event im

Oktober an, auf dem eine neue Palette an tragbaren Produkten vorgestellt wurde.

Die Präsentation in Dubai verdeutlichte Huaweis Ambitionen, High-End-Produkte zu

entwickeln, die Mode und Technologie miteinander verbinden und eine breite

globale Nutzerbasis ansprechen.



Kreativität ist eine universelle Triebfeder und Huawei bietet den Nutzern getreu

dem Motto der Veranstaltung "Creation of Beauty" Werkzeuge, mit denen sie ihre

Kreativität spielend leicht entfalten können. Bei der Markteinführung stellte

Huawei ein weiteres zukunftsweisendes Tablet vor - das HUAWEI MatePad Pro

13,2'', das sich durch ein elegantes Design, das HUAWEI X-True(TM) Display und

die Technologie HUAWEI SOUNDTM auszeichnet. Das neue Tablet ist kompatibel mit

dem HUAWEI M-Pencil (3. Generation), der mit der NearLink-Technologie

funktioniert und mehr als 10.000 Druckempfindlichkeitsstufen unterstützt, um

grenzenlose Kreativität zur täglichen Realität werden zu lassen.