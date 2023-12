Haris Pylarinos, der Gründer und CEO von Hack The Box, ist in Feierstimmung: „Diese Anerkennung ist eine weitere Bekräftigung unseres Engagements, einzigartige Lösungen zu bieten und eine neue Ära der Weiterbildung einzuleiten. Während der weltweite Kompetenzmangel Rekordhöhen von 4 Millionen erreicht, spielt unsere Plattform bei der Bewältigung dieser Herausforderungen eine entscheidende Rolle.“

Das unabhängige Marktforschungsunternehmen hat Hack The Box in mehreren Schlüsselbereichen die höchstmögliche Punktzahl zuerkannt, die als überragende Fähigkeiten im Vergleich zu anderen in der Bewertung definiert sind:

Der Bericht von Forrester erwähnt den Ansatz von Hack The Box und erklärt, das Unternehmen sei „reflektiert in seiner differenzierten Vision der Schaffung und Verbindung von cyber-bereiten Menschen, bietet stundenlange freie Inhalte, mit dem tausende seiner zwei Millionen Community-Mitglieder ihren Einstieg in offensive Sicherheitsverfahren fanden.“

Diese Anerkennung folgt auf ein bedeutungsvolles Jahr für Hack The Box – eine erfolgreiche Serie-B-Finanzierung in Höhe von 55 Millionen $, das Überschreiten der 2-Millionen-Marke bei den Mitgliedern der Plattform weltweit und ein erweitertes Produktangebot mit der Einführung neuer defensiver Sicherheitslösungen zur Ergänzung seiner Leistungsfähigkeit bei offensiven Methoden seit 2017.

LONDON, UK / ACCESSWIRE / 13. Dezember 2023 / Hack The Box wurde in The Forrester Wave: Cybersecurity Skills And Training Platforms, 4. Quartal 2023, als führendes Unternehmen anerkannt. Hack The Box erhielt bei sieben Kriterien die höchstmöglichen Noten: Beurteilung und Prüfung der Kompetenzen, Gamification, Wettbewerb und Anerkennung, Lernerfahrung und Einführung, Lehrplan-Management, Vision, Flexibilität und Transparenz bei der Preisgestaltung sowie Community.

Hack The Box erhält von unabhängigem Analystenhaus Anerkennung als führender Anbieter in den Bereichen Cybersicherheitskompetenzen und Schulungsplattformen

