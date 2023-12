LONDON, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Castleton Commodities International LLC (CCI) gab heute die Übernahme der Mehrheitsanteile an Lower 48 Energy BESS Ltd. (L48 Energy) durch eines seiner Tochterunternehmen bekannt. L48 Energy entwickelt, fertigt, besitzt und betreibt großangelegte Energiespeichersysteme.

CCI übernimmt Mehrheitsanteile am Batteriespeicherunternehmen L48 Energy BESS Ltd. im Vereinigten Königreich

