Wirtschaft Exporte in GUS-Staaten außer Russland deutlich gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine ist ein Anstieg der deutschen Exporte in die GUS-Staaten außer Russland zu beobachten. So wurden von Januar bis Oktober 2023 Waren im Wert von 7,3 Milliarden Euro aus Deutschland in die GUS-Staaten exportiert, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Die Exporte in diese Staaten stiegen damit um 1,7 Milliarden Euro oder 30,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die deutschen Exporte nach Russland sanken im selben Zeitraum um 4,9 Milliarden Euro oder 39,1 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. Die meisten deutschen Warenexporte in die GUS-Staaten gingen von Januar bis Oktober 2023 nach Kasachstan (2,8 Milliarden Euro).