Das Aufkommen preiswerter chinesischer Elektrofahrzeuge hat den Druck auf die etablierten Automobilhersteller erhöht. Sie drängen ihrerseits Hersteller von Batteriematerialien bis hin zu Chiphersteller, die Kosten zu drücken, um erschwingliche Elektrofahrzeuge schneller als geplant zu entwickeln. Die Autoproduzenten wenden sich jetzt nur noch erschwinglichen Fahrzeugen zu, weil sie wissen, dass sie sonst den Anschluss an die chinesischen Hersteller verlieren. Auch Premium-Automobilhersteller wie BMW wollen die Kosten für E-Fahrzeuge senken. Das in Michigan ansässige Unternehmen „Our-Next-Energy“ kann BMW ein Batterie-Paket anbieten, das eine konstante Reichweite zu geringeren Kosten beinhaltet. Bisher kostet der Durchschnittspreis 130 USD/kWh. Das Angebot umfasst nun eine Reduktion auf 75 USD/kWh.

Wie man es dreht und wendet, es kommen herausfordernde Zeiten auf die deutsche Autoindustrie zu. Der Aktienkurs von BMW hat die Anfang Oktober 2022 gebildete Aufwärtssequenz Mitte Juli 2023 durchbrochen. Der endgültige Bruch und die folgende Abwärtsentwicklung sind auf die für die Aktionäre enttäuschende Halbjahresbilanz zurückzuführen. Im historischen Vergleich ist der Aktienkurs schon sehr weit gelaufen und das All Time High vom 17. März 2015 bei 123,76 Euro erschien in Reichweite. Aktuell wurde die Unterstützung bei 85,79 Euro verteidigt und das Papier hat sowohl den Widerstand bei 93,02 Euro als auch die Magic Number bei 100 Euro überwunden. Ob das Momentum anhalten wird, entscheidet sich auch heute, Mittwoch, um 20 Uhr MEZ, wenn der Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank veröffentlicht wird. Mittelfristig betrachtet tummeln sich die erwarteten KGVs von 2023 bis 2025 aktuell zwischen 5,27 und 5,67, was im historischen Vergleich eher günstiger ausfällt. Die Aktie notiert mit einem Risikozuschlag, was der Transformation in das Elektrozeitalter geschuldet ist.

BMW AG (Tageschart in Euro) Tendenz: