JPMORGAN stuft Richemont auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Richemont von der Analyst Focus List gestrichen. Das Kursziel wurde von 170 auf 165 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die bereits 2023 begonnene Normalisierung im Luxusgütersektor nach dem zuvor starken Lauf dürfte im kommenden Jahr weitergehen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Im Umfeld mit starken makroökonomischen Schwankungen und begrenzten Preiserhöhungsmöglichkeiten gebe es kaum Überraschungspotenzial. Kurzfristig sieht sie wenig Treiber. Richemont biete vor diesem Hintergrund das beste Risiko/Ertragsprofil, unter anderem durch überdurchschnittliches Wachstum bei Cartier./tav/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 21:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 124,3EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 165

Kursziel alt: 170

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m