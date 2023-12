HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück von 200 auf 225 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die neuen Geschäftsziele für die Jahre 2024 bis 2026 seien umsichtig und durchdacht formuliert, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich zu den aktuellen Markterwartungen seien sie jedoch weitgehend neutral. Angesichts der starken Erfolgsbilanz des Rückversicherers halte er es jedoch für wahrscheinlich, dass die Ziele übererfüllt werden./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 20:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Die Hannover Rueck Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 227EUR gehandelt.



