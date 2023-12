Wirtschaft Dax startet vor Fed-Entscheid im Plus

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.815 Punkten berechnet, 0,1 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten BASF, Sartorius und Symrise, Abschläge gab es entgegen dem Trend unter anderem bei Mercedes-Benz, Bayer und Telekom. Termin des Tages ist der neueste Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve am Abend, wobei kein neuer Zinsschritt erwartet wird. "Es ist heute einer dieser Börsentage, die erst abends richtig losgehen", sagte Thomas Altmann von QC Partners.