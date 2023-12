DUBAI (dpa-AFX) - EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra hat die Beschlüsse der Weltklimakonferenz als Anfang vom Ende der fossilen Ära gelobt. Es sei ein Tag, an dem man sich darüber freuen könne, dass "die Menschheit endlich getan hat, was lange, lange überfällig war", sagte der Chefverhandler der Europäischen Union am Mittwoch im Plenum in Dubai. Man habe 30 Jahre damit verbracht, "den Anfang vom Ende der fossilen Energien" einzuleiten. Der Abschluss der Klimakonferenz sei ein Tag der Dankbarkeit und Zufriedenheit. "Denn wenn wir alle schon lange nicht mehr sind, müssen unsere Kinder und deren Kinder damit leben, was wir zurückgelassen haben, dem Guten und dem Schlechten."

Die Staatengemeinschaft einigte sich am Mittwoch in Dubai auf die Abkehr von fossilen Energien - allerdings blieb der Beschluss hinter dem zuvor diskutierten klaren Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zurück./swe/DP/mis