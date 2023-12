Exporte in GUS-Staaten (ohne Russland) von Januar bis Oktober 2023 gegenüber Vorjahreszeitraum um 30,0 % gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- Deutsche Exporte in die GUS-Staaten (ohne Russland) steigen um 1,7 Milliarden

Euro, Exporte nach Russland sinken gleichzeitig um 4,9 Milliarden Euro

- Deutsche Kraftfahrzeugexporte in die GUS-Staaten um 65,0 % gestiegen



Seit dem Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine ist ein Anstieg der

deutschen Exporte in die GUS-Staaten (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten, hier:

ohne Russland) zu beobachten. So wurden von Januar bis Oktober 2023 Waren im

Wert von 7,3 Milliarden Euro aus Deutschland in die GUS-Staaten exportiert. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stiegen die Exporte in diese

Staaten damit um 1,7 Milliarden Euro oder 30,0 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Die deutschen Exporte in die Russische Föderation sanken im

selben Zeitraum um 4,9 Milliarden Euro oder 39,1 % auf 7,6 Milliarden Euro.