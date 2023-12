40 % der seit 2022 aus der Ukraine Eingewanderten sind Alleinerziehende und deren Kinder

WIESBADEN (ots) -



- Von Januar 2022 bis Juni 2023 sind netto rund 1,0 Millionen Menschen aus der

Ukraine nach Deutschland zugewandert

- Anteil der Alleinerziehenden und deren Kinder unter den Zugewanderten aus der

Ukraine mit 40 % fünfmal höher als in der Gesamtbevölkerung (8 %)

- Jede fünfte zugewanderte Person aus der Ukraine im Alter von 25 bis 59 Jahren

war im 1. Halbjahr 2023 erwerbstätig



Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 haben nach

Schätzungen des Flüchtlingskommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) über 6

Millionen Menschen das Land verlassen. Deutschland verzeichnete im Jahr 2022 und

im 1. Halbjahr 2023 eine Nettozuwanderung von rund 1,0 Millionen Menschen aus

der Ukraine, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen

Ergebnissen der Wanderungsstatistik mitteilt. Vorabergebnisse des Mikrozensus

für das 1. Halbjahr 2023 geben einen Einblick in die sozioökonomische Situation

der Eingewanderten aus der Ukraine, die in diesem Zeitraum in Deutschland

wohnten. Demnach waren vier von zehn dieser Personen nach ihrer Ankunft in

Deutschland entweder Alleinerziehende oder Kinder von Alleinerziehenden. Trotz

eines hohen Bildungsniveaus war lediglich jede fünfte aus der Ukraine

zugewanderte Person im Alter von 25 bis 59 Jahren erwerbstätig.