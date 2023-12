Laden ohne Leiden? Ohne die Arbeitgeber geht es nicht (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Stuttgart (ots) - Tanken, Bezahlen, Losfahren - für Verbrenner ist das an rund14.500 Tankstellen in Deutschland Alltag. E-Autos innerhalb weniger Minuteneinfach und schnell mit Strom zu laden, funktioniert im Vergleich dazu nochnicht so routiniert. Mehr als 900.000 weitere öffentliche Ladepunkte bis 2030lautet die Zielmarke der Bundesregierung für mehr Anreize zum E-Auto-Kauf. Bisdahin sollen auch 15 Millionen Elektroautos auf Deutschlands Straßen unterwegssein. Kritik gibt es aus den Reihen der Energiewirtschaft: Das öffentlicheLadenetz für Elektroautos übertreffe bereits heute den aktuellen Bedarf. Für dasGelingen des Markthochlaufs der E-Mobilität sieht auch Marco Albrecht, Head ofSmart Charging beim Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE, den wesentlichenStellhebel woanders: "Was die meisten Menschen vom Kauf eines rein elektrischenFahrzeugs abhält, ist vor allem das Fehlen einer verlässlichen Lademöglichkeitim Alltag. Wer die Ladestation nicht im eigenen Zuhause einrichten kann, mussidealerweise sicher am Arbeitsplatz laden können."Audi macht vor, wie es funktionieren kann: 2020 gab das Unternehmen bekannt, biszu 100 Millionen Euro in Ladeinfrastruktur an den eigenen Standorten zuinvestieren. Das Ziel: jeden zehnten Mitarbeiter-Parkplatz an den deutschenWerken mit einer Ladesäule ausstatten. "Ohne die Unternehmen als wichtige Säulescheitert ein flächendeckendes, nutzerfreundliches Ladenetz in Deutschland", istMarco Albrecht überzeugt. Sein Arbeitgeber Drees & Sommer baut deshalb selbstseit einigen Jahren die Ladeinfrastruktur an seinen Standorten aus. Das auf Bau, Immobilien und Infrastruktur spezialisierte Beratungsunternehmen unterstütztzudem immer mehr kleine und mittelständische Firmen bei nachhaltigenMobilitätskonzepten mit zugehöriger Ladeinfrastruktur für die Mitarbeitenden -so auch die Carl Zeiss AG (ZEISS), eines der weltweit führendenTechnologieunternehmen der optischen und optoelektronischen Industrie.Individuelle Bedarfsermittlung notwendigAm Hauptsitz im Baden-Württembergischen Oberkochen unterhält ZEISS zweiWerksgelände mit mehr als 10.000 Mitarbeitenden. Die Expert:innen von Drees &Sommer untersuchten im Rahmen eines Mobilitätskonzeptes, welche Varianten vonLademöglichkeiten - Ladesäulen oder Wallboxen, mögliche DC-Schnelllader fürBesucher:innen oder Mitarbeitende mit kurzen Aufenthalten - und welcheBetreibermodelle sich für das Unternehmen am besten eignen. So kommengrundsätzlich verschiedene Abstufungen des Eigenbetriebs bis hin zum Vollbetrieb