MINISO eröffnet den 100. US-Store in Orlando und bringt einen rosa Blizzard für die Feiertage

ORLANDO, Florida, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Am 9. Dezember feierte die globale Lifestyle-Marke MINISO die Eröffnung ihres l100. Geschäfts in den Vereinigten Staaten, das sich in Orlandos berühmter Florida Mall befindet. Das Geschäft läutet die festliche Jahreszeit mit einem Schneesturm in Rosa ein und bietet ein fesselndes und lebhaftes Einkaufserlebnis, das der Weihnachtszeit in Florida einen Hauch von Winterstimmung verleiht. Die Eröffnung dieses Meilensteins ist ein weiterer wichtiger Schritt in der raschen Expansion der Marke in den Vereinigten Staaten, mit der sie ihr charakteristisches Angebot an witzigen, erschwinglichen und gut gestalteten Produkten einem noch größeren Publikum im ganzen Land vorstellt.

Das neue Geschäft ist 2080 Quadratmeter groß und befindet sich in bester Lage, nur wenige Minuten vom Orlando International Airport, Disney World und anderen beliebten lokalen Attraktionen entfernt. Anlässlich der 100. Filiale in den USA während der Weihnachtssaison schuf MINISO einen schillernden „rosa Schneesturm" in der Florida Mall, der die Kunden in eine noch fröhlichere Atmosphäre versetzte. In dem rosafarbenen Store können die Kunden eine Vielzahl exklusiver rosafarbener Serien aus MINISOs beliebten IP-Kooperationen entdecken, darunter solche mit Sanrio und Disney. Vor allem die neueste Care-Bear-Kollektion der Marke feiert in dem Einkaufszentrum in Florida ihr US-Debüt.

Während der Eröffnungssaison hat sich das Atrium des Einkaufszentrums in Florida auf magische Weise in ein ausgedehntes rosa Weihnachtsdorf verwandelt. Diese zauberhafte Umgebung umfasst ein hoch aufragendes Weihnachtsbaumhaus und eine kristallene Schneeball-Geschenkstation mit einem charmanten Care-Bear-Maskottchen, die alle zu einer fröhlichen und verträumten Atmosphäre im Einkaufszentrum von Florida beitragen. Alle Teilnehmer erhielten Überraschungsgeschenke von MINISO. Das Pink Christmas Village hat sich schnell zu einem beliebten Fotopunkt im Einkaufszentrum in Florida entwickelt und wurde in den sozialen Medien vielfach geteilt und interagiert.