Bulat Utemuratov Foundation erhält prestigeträchtigen Philanthropie-Preis für weiteres Erfolgsjahr

Diese Auszeichnung wurde in Anerkennung der sozialen Projekte der Stiftung vergeben, die 150 Millionen US-Dollar für Gesundheits-, Bildungs-, Infrastruktur- und Kulturprojekte in Kasachstan bereitgestellt hat. Die Ergebnisse wurden während eines Wohltätigkeitsevents in Almaty bekannt gegeben, bei dem unabhängige Mitglieder des Expertenrats des Kazakhstan Growth Forum die Preisträger in 13 Kategorien auswählten.

Die wichtigste Initiative der Bulat Utemuratov Foundation ist ihre Arbeit auf dem Gebiet des Autismus. Kürzlich eröffnete die Stiftung mit Unterstützung des Akimat der Region Abay ihr 13. Asyl Miras-Autismuszentrum in Semey, Kasachstan.

Das neue Zentrum wird 15 Fachkräfte beschäftigen und bis zu 300 Kinder pro Jahr betreuen. Der Unterricht wird auf die sechs Interventionsprogramme „Autismus. Eine Welt für alle." abgestimmt sein. Es wird eine individuelle Unterstützung für jedes Kind ermöglichen, indem die spezifischen Bedürfnissen des Kindes nach der Diagnose in den Mittelpunkt jedes dreimonatigen Betreuungszyklus gestellt werden. Die sieben Klassenräume des Zentrums werden vollständig mit Möbeln, Inventar und Lehrmitteln ausgestattet.

In den neun Jahren ihres Bestehens haben die „Asyl Miras"-Autismuszentren bereits 16.000 Kinder in ganz Kasachstan kostenlos unterrichtet. Sie wenden modernste Methoden an und arbeiten mit anerkannten Institutionen wie dem Kasari Lab an der University of California, dem Marcus Autism Center in Atlanta oder der internationalen Organisation Autism Speaks zusammen.