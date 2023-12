Malerbetrieb Kluge WDVS-Wärmedämmung ist ein effektiver Beitrag zum Klimaschutz und eine Aufwertung Ihrer Immobilie (FOTO)

Berlin (ots) - Klimaschutz und Energiewende sind Themen von großem öffentlichem

Interesse. Gesetzliche Regelungen sollen Emissionen senken und die

Energieeffizienz verbessern. Ein wichtiger Baustein der Klimagesetzgebung ist

das Gebäudeenergiegesetz- kurz GEG. Es legt fest, welche energetischen

Anforderungen beheizte und klimatisierte Gebäude erfüllen müssen. Das ist von

erheblicher Bedeutung; denn 30 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland

entfallen auf den Gebäudesektor. Für Neubauten und für Bestandsimmobilien die

saniert werden gibt es energetische Mindestanforderungen: Wer bei einer

Sanierung 10 Prozent eines Bauteils wie Dach, Fassade oder Fenster erneuert,

muss die entsprechenden Vorgaben des GEG einhalten und aus Gründen des

Klimaschutzes und der Energieeinsparung diese Gebäudeteile dämmen.



Ein Spezialist auf dem Gebiet der Gebäudedämmung sowohl für Privat-, als auch

für Gewerbekunden ist der Berliner Malerbetrieb Kluge GmbH. Das

Familienunternehmen ist bereits in fünfter Generation tätig. Neben den

klassischen Arbeiten eines Malerbetriebs für Einfamilienhäuser und Großobjekte

bietet das Unternehmen auch Wärmedämmung, Fenstersanierung und eine energetische

Sanierung bis hin zu schlüsselfertigen Wohnungskonzepten an.