Ucore Rare Metals (WKN A2QJQ4 / TSXV UCU) führt mit Unterstützung des US-Verteidigungsministeriums in seiner Seltene Erden-Demonstrationsanlage in Kingston, Kanada, derzeit ein Programm durch, mit dem die Kommerzialisierung der unternehmenseigenen RapidSX-Separierungsmethode für schwere Seltene Erden vorbereitet wird. Ein ähnliches Programm zu leichten Seltenen Erden, das von der kanadischen Regierung unterstützt wird, folgt im Anschluss. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen dann – quasi per Copy & Paste – in die in Louisiana geplante kommerzielle Anlage übertragen werden. Von dort kam jetzt die Nachricht, dass Steuererleichterungen in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar von höchster Stelle abgesegnet wurden!

Denn Louisianas Gouverneur Jon Bel Edwards hat Ucore zufolge nun den Contract for Exemption of Ad Valorem Taxes (Vertrag über die Befreiung von Ad-Valorem-Steuern) in Bezug auf den so genannten Strategic Metals Complex (SMC), den das Unternehmen in der Stadt Alexandria errichten will, unterzeichnet. Damit stehen Ucore im Rahmen dieses Programms die Steuerbefreiungen für einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren (fünf Jahre sowie eine mögliche Verlängerung um weitere fünf Jahre) zu.

Geschätzt wird das dem Unternehmen Steuereinsparungen in Höhe von 8,2 Mio. US-Dollar über den Gesamtzeitraum bescheren. Und dieses Programm ist nur Teil eines steuerlichen Anreizpakets, dass Ucore von Louisiana Economic Development (LED) zugesagt wurde. Insgesamt könnte das Unternehmen auf 15 Mio. US-Dollar an Steuererleichterungen kommen.

„Ucore ist dem Gouverneur und seinen Mitarbeitern bei LED sehr dankbar, dass sie unser Projekt durch diesen Prozess geleitet haben“, sagte Mike Schrider, P.E., Ucore VP & Chief Operating Officer. „Die Unterstützung, die Louisiana und all die lokalen Einrichtungen gezeigt haben, die sich zusammengetan haben, um uns zu ermöglichen, dieses wichtige Projekt zu verfolgen, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das Wissen um die Unterstützung auf lokaler, regionaler und bundesstaatlicher Ebene, gepaart mit der Unterstützung auf Bundesebene durch das US-Verteidigungsministerium und seit kurzem auch durch die kanadische Regierung, bietet eine echte nordamerikanische Lösung, da wir uns darauf konzentrieren, Arbeitsplätze in der verarbeitenden Industrie in den Vereinigten Staaten und Kanada zu erhalten.“

Dienstleister für Errichtung des Strategic Metals Complex in Louisiana ausgewählt

Die Vorbereitungen zur Errichtung des SMC in Alexandria werden derweil, parallel zu den Arbeiten in Kingston, vorangetrieben. So gab Ucore jetzt bekannt, dass man Orbital Engineering (Baton Rouge) für die Bereitstellung von Bauingenieurleistungen sowie Ratcliff Construction (Alexandria) für die Erbringung von Bauvertragsdienstleistungen engagiert hat. Beide Firmen werden eng mit Ucore’s Verfahrenstechnik-Team (Ucore, Mech-Chem and Associates, Kingston Process Metallurgy sowie zahlreichen lokalen und regionalen Dienstleister) zusammenarbeiten, um den Übergang von der RapidSX-Demonstrationsanlage in Kingston auf den SMC in Alexandria zu vollziehen.

Nach einem Kick-off-Meeting Ende November sind Teile dieses Ucore Teams bereits nach Kingston gereist, um den Copy & Paste-Prozess anzustoßen. Dabei konzentrierte man sich auf Konstruktionsmaterialien, Fertigung, Konstruierbarkeit und den Wissenstransfer der während der Planung, des Baus und der Inbetriebnahme gemachten Erfahrungen auf den dreistufigen Bauprozess der LA-SMC. Dieser Prozess besteht aus einem geplanten Produktionsanstieg von 2.000 (in H1-2025) über 5.000 (in 2026) auf 7.500 (in 2027) Tonnen pro Jahr (ex-Cerium und ex-Yttrium) Gesamtdurchsatz an Seltenerdoxid („TREO2).



