Novavax startet IhrSchutzIhreWahl-Kampagne zur Aufklärung der Öffentlichkeit über die Wichtigkeit der COVID-19-Impfung.

Gaithersburg, Md. (ots/PRNewswire) - - Die Umfrage der Kampagne ergab, dass 75 %

der Befragten der Meinung sind, dass Impfungen nach wie vor ein wichtiges Mittel

zum Schutz vor COVID-19 sind. Außerdem stimmen 70 % der Befragten zu, dass

Impfstoffe einen erheblichen Mehrwert für die Gesellschaft haben und

"Normalität" im Alltag ermöglichen.



Novavax DE GmbH, ein weltweit tätiges Unternehmen, das proteinbasierte

Impfstoffe mit seinem Adjuvans Matrix-M(TM) entwickelt, gab heute den Start von

IhrSchutzIhreWahl bekannt, einer Kampagne zur Aufklärung der Öffentlichkeit über

die Bedeutung der COVID-19-Impfung und die verschiedenen

COVID-19-Impfstofftypen.





Im Rahmen der Kampagne führte Novavax in Zusammenarbeit mit forsa eine Umfrageunter mehr als 1.000 Personen ab 18 Jahren in ganz Deutschland durch, um ihreAnsichten zur COVID-19-Impfung zu erfahren, was sie dazu motiviert, sich impfenzu lassen, und welche Wissenslücken bestehen."Wir bei Novavax haben uns verpflichtet, die deutsche Öffentlichkeit bei derBewältigung der "neuen Normalität" zu unterstützen. Es ist wichtig zu verstehen,wie man sich selbst, seine Familie und seine Gemeinschaft am besten vor denpotenziellen Auswirkungen der neuen COVID-19-Varianten schützen kann", sagtePeter Mitterhofer, Head of DACH bei Novavax. "Obwohl die COVID-19-Impfmüdigkeitein großes Hindernis für die Aufrechterhaltung der Immunität und dieBeibehaltung hoher Impfraten darstellt, ist COVID-19 noch nicht ausgestanden.Wir ermutigen die Menschen, zum Schutz ihrer Angehörigen und ihrer Gemeinschaftbeizutragen und mit ihrem Arzt/ihrer Ärztin über die COVID-19-Impfung zusprechen.""Neue COVID-19-Varianten werden weiterhin aufgespürt und identifiziert", sagtMarkus Kirchner, Director Medical Affairs DACH, Novavax. "Wie die Umfrage derKampagne zeigt, wird die Impfung als ein anerkanntes und bewährtes Mittelbewertet, um das Wohlbefinden der deutschen Bevölkerung zu schützen. Je mehr dieDeutschen über COVID-19 und Strategien zum eigenen Schutz wissen, destofundiertere Entscheidungen können sie treffen, um ihre Angehörigen und die amstärksten gefährdeten Personen in ihrem Umfeld zu schützen."Zu den wichtigsten Ergebnissen der Umfrage gehören:- 75 % der Befragten glauben, dass die Impfung ein wichtiges Mittel zum Schutzgegen COVID-19 bleibt- 70 % der Befragten gaben an, dass die COVID-19 Impfstoffe einen erheblichenMehrwert für die Gesellschaft haben und "Normalität" im Alltag ermöglichen- Mit 76 % ist der Hauptgrund für eine (aktualisierte) COVID-19-Impfung dieVerringerung des Schweregrads im Falle einer COVID-19-Erkrankung, gefolgt von