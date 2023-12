Visa Platinum Business Debitkarten von Fibank erleichtern Unternehmen das Banking

SOFIA, Bulgarien, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Die Fibank (First Investment Bank) hat ein neues hochwertiges Kartenprodukt auf den Markt gebracht, das für Geschäftskunden geeignet ist - Visa Platinum Business Debit. Die Karten sind für die Verwaltung von Firmengeldern konzipiert und bieten den Kunden eine Reihe von Privilegien, wie z.B.:

Attraktives Cashback;

Reiseversicherung mit komfortablem Versicherungsschutz bei Reisen ins Ausland;

Exklusive Dienstleistungen und andere Vorteile.

Die Fibank gibt bereits in jeder ihrer Filialen in Sofia und im ganzen Land Visa Business Debitkarten für Unternehmen aus. Die Karten können an den Geschäftsführer des jeweiligen Unternehmens und an vom Unternehmen autorisierte Personen ausgegeben werden. Sie werden in den Handelseinrichtungen in Bulgarien und im Ausland gebührenfrei ausgestellt und sind zu bezahlen.