Größtes Branchentreffen auf der COP28 legt Pläne für eine Netto-Null-Zukunft fest

„Ja, wir haben die IMO-Strategie, das war eine große Errungenschaft im vergangenen Juli. Aber was kommt als Nächstes, was werden wir tun, um das in die Tat umzusetzen? Wir sind nicht bei IMO stehen geblieben. Wir führen bereits die Folgenabschätzung für die Flotte und die Staaten durch, um die notwendigen Informationen für die Sitzungen des Ausschusses für den Schutz der Meeresumwelt im nächsten Jahr bereitzustellen, die uns zu den Maßnahmen führen werden, die bis 2025 angenommen und bis 2027 umgesetzt werden und die die Ziele der Strategie, sowohl die technischen als auch die wirtschaftlichen Maßnahmen, verwirklichen werden."

„Wir sind heute auf diesem Gipfel aufgerufen, die vor uns liegenden Herausforderungen sinnvoll anzugehen und die Chancen zu ergreifen. Und es ist eine einmalige Gelegenheit, nicht nur eine nachhaltige Zukunft für die Schifffahrt zu gestalten, sondern auch eine entscheidende Rolle dabei zu spielen, der gesamten Weltwirtschaft dabei zu helfen, den Weg in Richtung Netto-Null zu beschleunigen... Zusammenarbeit, Entschlossenheit und Engagement von uns allen sind der Schlüssel, um eine effektive Dekarbonisierung in greifbare Nähe zu rücken."

DUBAI, VAE, 13. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Nach einem Tag aktiver Diskussionen auf der Initiative Shaping the Future of Shipping: Delivering a Net Zero World am 10. Dezember wurden die Weichen für die Umsetzung der Netto-Null-Strategie der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (IMO) gestellt. Die Brancheninitiative brachte mehr als 60 Organisationen zusammen, um konkrete Lösungen zu erörtern, mit denen die ehrgeizigen Netto-Null-Ziele bis etwa 2050 erreicht werden können.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer