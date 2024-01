Investieren 2024: Comeback für Multi-Asset-Portfolios

Die Ungewissheit mit Blick auf das Konjunkturwachstum, die Zinsentwicklung und geopolitische Krisen und Kriege ist nach wie vor groß und könnte auch 2024 für eine erhöhte Volatilität sorgen. Experten haben zudem auch Risikofaktoren wie einen möglichen Ölpreisschock und die US-Wahlen im November 2024 auf ihrer Liste.

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Die Zinsen scheinen ihren Höhepunkt erreicht zu haben und mit den gestiegenen Anleiherenditen erleben Multi-Asset-Portfolios derzeit ein Comeback – mit Chancen, wie es sie seit langem nicht mehr gegeben hat. Multi-Asset-Portfolios diversifizieren über verschiedene Anlageklassen – wie Aktien und Anleihen – hinweg. Bei festverzinslichen Anlagen bieten sich wieder attraktive Möglichkeiten. Staatsanleihen könnten im Jahresverlauf von Zinssenkungsfantasien profitieren. Wobei US-Dollar-Anleger mit zehn-jährigen US-Staatsanleihen eine positive Realrendite erwirtschaften dürften, was für Euro-Anleger, die in zehn-jährige deutsche Bundesanleihen investieren, aus Expertensicht nicht gesichert ist. Interessante Chancen bieten sich für Anleger aber z.B. bei Unternehmensanleihen guter Bonität. Auf regionaler Ebene sollte die Erwartung, dass der Zinsgipfel der US-Notenbank (Fed) erreicht ist, nach Ansicht von Experten auch die asiatischen Anleihemärkte – außerhalb Chinas – beflügeln. Viele Länder der Region können mit soliden Wachstumsperspektiven punkten, denn sie haben eine junge Erwerbsbevölkerung und profitieren stark vom Umzug der Lieferketten aus China in benachbarte Länder.

Bei Aktien auf Qualität und strukturelle Umwälzungen setzen

An den Aktienmärkten dürfte 2024 die Wachstumsentwicklung, vor allem der USA, wichtig sein. Sollte die erhoffte sanfte Landung der US-Konjunktur gelingen, könnten Aktien neue Anläufe zu Allzeithochs starten und der Markt dürfte an Breite gewinnen. Von der Erholung sollten v.a. zuletzt vernachlässigte Segmente wie Nebenwerte profitieren, die historisch in Aufschwung-Phasen den breiten Markt schlagen. Im Falle einer Rezession in den USA könnten dagegen Rückschläge im Jahresverlauf Einstiegschancen bieten.

Bei Aktien sehen die Profis 2024 Einstiegschancen, vor allem bei Strategien, die auf Qualität und Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht setzen. Darüber hinaus bewerten sie auch Aktienanlagen, wie Fonds oder börsengehandelte Indexfonds ETFs, die einen thematischen Ansatz verfolgen als aussichtsreich. Thematisches Investieren, mit einer Streuung über Länder- oder Branchenschwerpunkte, welches auf langfristige strukturelle (Mega-)Trends setzt, rückt seit geraumer Zeit zunehmend in den Fokus von Investoren. Langfristig können Megatrend-Anleger in Zeiten allgegenwärtiger umwälzender Entwicklungen von deren Erfolgen profitieren.

Mit Multi-Asset-ETFs Portfolio stabilisieren und langfristig attraktive Renditen erzielen

Diversifikation ist im prognostizierten Umfeld auch 2024 nach Meinung von Anlageprofis ein absolutes Muss. Sie raten Investoren im Zuge dessen auch zu einem auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Investment, da dieses zu einer Verbesserung des Risiko-Rendite-Profils des Portfolios beitragen kann.

Mit Portfolio- oder Multi-Asset-ETFs investieren Anleger in börsengehandelte Fonds, die gleich mehrere Anlageklassen kombinieren, wie z.B. Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder Edelmetalle. Die Multi-Asset-ETFs investieren ihrerseits wieder in ETFs und ähneln damit den aktiv gemanagten Mischfonds. Das große Plus für Sie als Anleger: Mit Portfolio-ETFs zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag und sie enthalten auch keine versteckten Provisionen. Die Gesamtkostenquote liegt meist bei unter einem Prozent. Und: Multi-Asset-Portfolio ETFs können börsentäglich gehandelt werden, damit sind sie genauso flexibel handelbar wie Aktien. Mit Multi-Asset-ETFs können Anleger über einen ETF-Sparplan oder eine Einmalanlage mehrere Märkte gleichzeitig abdecken und so durch eine breite Portfolio-Diversifikation Ihr Anlagerisiko senken und ihre Anlagechancen erhöhen.



Einige Multi-Asset-ETFs verfolgen einen langfristigen Buy-and-Hold-Ansatz, andere ändern regelmäßig die strategische Aufteilung der Anlageklassen. Durch dieses Rebalancing kann das Fondsmanagement z.B. in schwierigen Marktphasen mit einem höherer Anleiheanteil, die Verlustrisiken senken und damit das Portfolio stabilisieren. Derzeit stehen Anlegern 21 Multi-Asset-ETFs für Ihr Investment zur Auswahl.

Hier eine Auswahl an ETFs, die eine Portfolio-Strategie ermöglichen:

Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive UCITS ETF Dist (ISIN: DE000ETF7037)

Wertentwicklung ein Jahr: 7,21 Prozent

Wertentwicklung fünf Jahre: 48,22 Prozent

Gesamtkostenquote (TER): 0,52 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 19 Millionen Euro

Ertragsverwendung: jährliche Ausschüttung

Auflage: 7. März 2018, Deutschland

Der ETF bildet den Dachfonds Amundi Multi-Asset Portfolio Offensive Index nach und investiert in verschiedene ETFs. Die Auswahl erfolgt nach festen Allokationsregeln und wird nicht aktiv gesteuert. Die Strategie bietet Zugang zu einem global diversifizierten Portfolio aus Aktien, Renten und Rohstoffen. Die Gewichtung wird einmal jährlich auf die Anfangsallokation von 80 Prozent/ zehn Prozent/ zehn Prozent zurückgesetzt. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation nach, d.h. es werden alle Indexbestandteile erworben.

VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF (ISIN: NL0009272780)

Wertentwicklung ein Jahr: 4,90 Prozent

Wertentwicklung fünf Jahre: 34,54 Prozent

Gesamtkostenquote (TER): 0,32 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 25 Millionen Euro

Ertragsverwendung: vierteljährliche Ausschüttung

Auflage: 14. Dezember 2009, Niederlande

Der ETF bildet den Multi-Asset Growth Allocation Index nach und bietet Zugang zu einem Portfolio aus 60 Prozent Industrieländer-Aktien (Solactive Sustainable World Equity Index), 15 Prozent Euro-Staatsanleihen (Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index), 15 Prozent Euro-Unternehmensanleihen (iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index) und zehn Prozent Immobilien (GPR Global 100 Index). Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch Sampling nach, d.h. eine Auswahl der Indexbestandteile wird erworben.

Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C (ISIN: LU0397221945)

Wertentwicklung ein Jahr: 5,79 Prozent

Wertentwicklung fünf Jahre: 30,53 Prozent

Gesamtkostenquote (TER): 0,70 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 538 Millionen Euro

Ertragsverwendung: die Dividenden werden thesauriert (in den ETF reinvestiert)

Auflage: 27. November 2008, Luxemburg

Der Xtrackers Portfolio UCITS ETF 1C ist ein aktiv gemanagter ETF. Die Xtrackers Portfolio-Strategie bietet Zugang zu einem global diversifizierten ETF-Portfolio aus Aktien und Renten. Das Management überprüft das Portfolio mindestens vierteljährlich und stellt die strategische Gewichtung der Komponenten wieder her. Aktienanteil: mindestens 30 Prozent, maximal 70 Prozent. Rentenanteil: mindestens 30 Prozent, maximal 70 Prozent.

BlackRock ESG Multi-Asset Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) (ISIN: IE00BLLZQ805)

Wertentwicklung ein Jahr: 5,72 Prozent

Wertentwicklung fünf Jahre: k. A.

Gesamtkostenquote (TER): 0,25 Prozent p.a.

Fondsvolumen: 41 Millionen Euro

Ertragsverwendung: die Dividenden werden thesauriert (in den ETF reinvestiert)

Auflage: 8. September 2020, Irland

Der ETF ein aktiv gemanagter ETF. Der Dachfonds investiert weltweit in verschiedene ETFs. Das Fondsmanagement steuert die Zusammensetzung aktiv und ist auf ein erhöhtes Risikoprofil (75 Prozent Aktien-Anteil) ausgelegt. Mindestens 80 Prozent des Fondsvermögens wird in ETFs investiert, die bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) erfüllen.

