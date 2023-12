Diesen Freitag werden sich zahlreiche Investmentprofis wahrscheinlich rot im Kalender anstreichen, denn an dem Tag laufen in den USA Aktienoptionen im Wert von rund fünf Billionen US-Dollar aus. Mit einem Anteil von 80 Prozent betrifft das Gros der Optionen dabei Kontrakte, die sich auf den S&P 500 beziehen, respektive an diesen gebunden sind, wie Asym500 MRA Institutional berichtet, eine Einheit des Unternehmens Macro Risk Advisors, die sich im Bereich Derivate-Strategien und -Ausführungen engagiert.

Doch obwohl dieser mögliche Verfall der größte seit rund 20 Jahren wäre, bleibt die Volatilität an den US-Börsen im Vorfeld bisher überschaubar. Dies könne laut Einschätzung einiger Marktstrategen damit zusammenhängen, dass Händler zwar womöglich ihre Bücher glattstellen, sich die Aktien in den letzten Wochen aber in einer engen Spanne bewegt haben, so dass dies nicht zu größeren Kursschwankungen führt. De facto sei es sogar so, dass das Geschehen am Optionsmarkt den Aktienhandel eher ausbremse, weil Investoren angesichts der enormen Höhe der offiziell auslaufenden Derivate verunsichert sind und insofern erstmal lieber abwarten.