Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bremen (ots) - Die BVL Supply Chain CX ist die Weiterentwicklung des bisherigenFixpunktes der deutschen Logistik-Community, des Deutschen Logistik-Kongresses.Im Oktober 2024 wird sie als deutlich größeres Netzwerk-Event mit erweitertemKonzept im Estrel Congress Center Berlin stattfinden. "CX" steht dabei für"Congress" und "eXpo" als Kernbestandteile der Veranstaltung."Die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte des Deutschen Logistik-Kongresses isteine starke Basis für das modernisierte Format "Congress" als Teil der BVLSupply Chain CX", so der BVL-Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer.Das bedeutet: Auf mehreren Hauptbühnen gibt es Key Notes und Panel-Diskussionenmit hochkarätigen Gästen. In Workshops werden die Themen vertieft unddiskutiert. Das Netzwerken fokussiert sich hier auf Führungskräfte,Entscheiderinnen und Entscheider sowie Top-Manager des Wirtschaftsbereichs. ImTicket sind der Besuch der Abendveranstaltungen mit Verleihung des DeutschenLogistik-Preises sowie die Verpflegung enthalten. Als "All Access"-Ticketberechtigt das Congress-Ticket außerdem zum Besuch des "eXpo"-Bereiches, in demsich Partner und Marken präsentieren. Die Expo wird erstmals auch als besonderesFormat organisiert und richtet sich an das mittlere Management sowie YoungProfessionals. Neben den über 120 unterschiedlich großen Flächen für Ausstellerwird u.a. auf der "LogTech-Stage" hochwertiger Content geboten. AlleTeilnehmenden treffen sich am Donnerstagabend auf der großen CX-Party imExpo-Bereich. Auch inhaltlich hat sich die Zielgruppe erweitert: Neben Menschenund Unternehmen der "engeren" Logistik-Community richtet sich die CX an alle,die zu funktionierenden Supply Chains beitragen, insbesondere aus IT, HR,Finanzen oder Versicherungen. Insgesamt erwartet die BVL als Organisatorin desEvents bis zu 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.Sieben inhaltliche SchwerpunkteDie inhaltliche Vorbereitung für die BVL Supply Chain CX ist bereits gestartet.Das Projektteam hat sieben Schwerpunktthemen identifiziert, die jeweils durchmehrere Formate wie Keynotes, Fachsequenzen und auch auf den Expo-Bühnen sowiedurch die Aussteller abgebildet werden. Dazu gehören die Digitalisierung vonSupply Chains, Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, Nachhaltigkeit(z.B. Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung), Resilienz und Agilität, diekünftige Organisation von Unternehmen und damit verbunden den Menschen sowieMärkte, Trends und Strategien für Logistikdienstleister und für Anbieter von