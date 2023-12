Memeinator Hype: Warum deutsche Trader nicht genug bekommen können

Bildquelle: Memeinator

Deutsche Krypto-Trader sind weiterhin auf der Suche nach den besten Krypto-Projekten vor dem Start ins Jahr 2024. Da der Umsatz auf den Kryptomärkten bis 2027 auf rund 65 Milliarden Dollar steigen soll, ist Deutschland gut positioniert, um in den kommenden Jahren von diesem Boom zu profitieren.

Eine neue Münze, die auf dem Kryptowährungsmarkt und insbesondere auf dem deutschen Meme-Coin-Markt für Furore sorgt, ist Memeinator. Dabei handelt es sich um eine neue Meme-Münze, die sich derzeit in der ICO-Phase befindet. Memeinator kombiniert den unbeschwerten Umgang, den Krypto-Fans in Deutschland mit Meme-Coins gewohnt sind, mit einem Hauch von KI und einem aufregenden neuen Spielerlebnis und hat während seiner Presalephase eine beachtliche Dynamik entwickelt.

Nachdem $1,8m bereits eingenommen wurde, lesen Sie hier, warum deutsche Kryptowährungshändler dem FOMO entgehen wollen und sich in die letzte Phase des aufregenden Presale von Memeinator auf den Coin stürzen.

Was ist Memeinator?

Während Meme-Coins bei vielen Krypto-Investoren weiterhin auf Skepsis stoßen - und das nicht ohne Grund - kommt ein neuer Meme-Coin-Anbieter auf den Markt, der entschlossen ist, sich von den minderwertigen Projekten abzuheben, die den Sektor ruinieren.

So wie Skynet den Terminator auf die Erde schickte, um seine Feinde gnadenlos zu jagen, wurde der Memeinator aus der Zukunft geschickt, um alle minderwertigen, billigen Dogecoin-, PEPE- und Shiba Inu-Nachahmer ins Jenseits zu befördern. Und das alles, während er unerbittlich eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar anstrebt.

Dieser neue, wilde Meme-Coin wird nichts unversucht lassen, um die Meme-Coin-Landschaft zu verbessern. In dem spannenden Shooter Meme Warfare können Mitglieder als Memeinator billige, wertlose Meme-Coins aufspüren und zerstören.

Memeinator setzt auf KI, um seinen Memescanner anzutreiben. Dieser scannt das Internet, entdeckt minderwertige Meme-Coins und speist sie dynamisch als Charaktere in Meme Warfare ein, damit sie dann von den Spielern in die Luft gesprengt werden können, bevor die Sättigung dieser Coins den Markt überrollt und zerstört.

Deutsche Krypto-Fans zeigen, dass der Memeinator Presale ein Hit ist

Der Memeinator ICO schlägt dank der hervorragenden progressiven Preissteigerungen während des 20-stufigen Presales hohe Wellen bei deutsche Krypto-Händlern. Mit einem Anstieg von etwa 6% in jeder Phase können frühe Investoren vor dem öffentlichen Start des Tokens auf prominenten Kryptowährungsbörsen beträchtliche Gewinne erzielen.

Nach der Ankündigung des MMTR ICO am 29. August 2023, dem Tag des Jüngsten Gerichts im Film Terminator, startete der Coin am 27. September in der ersten Phase zu einem Preis von nur 0,01 $. In der 20. und letzten Phase wird er schließlich bei $0,0292 schließen, was für die Investoren der ersten Phase einen Preisanstieg von fast 200% über die gesamte Dauer des Presales bedeutet

Sobald der MMTR-Token an den Kryptobörsen gelistet ist, wird erwartet, dass er sein endloses Potenzial ausschöpft und den Rest des Meme-Coin-Marktes mit seinen eigenen Waffen schlägt, um das nächste Milliarden-Dollar-Kryptoprojekt zu werden. Deutsche Krypto-Investoren haben bereits während der Presalephase ihr Zeichen gesetzt und andere auf der ganzen Welt folgen ihnen.

Memeinator hat fast 130 Millionen MMTR-Token verbrannt, was sechs Presale-Stufen entspricht. All dies mit dem Ziel, den MMTR-Preis weiter zu stärken. Ein Teil der neu vergebenen Token wird auch in einen Staking Pool fließen, um die Liquidität zu erhöhen. Ein weiterer Teil wird für Marketingzwecke verwendet.

Memeinator hat bereits die Herzen und Köpfe der deutschen Krypto-Investoren mit seinen starken Branding- und Marketing-Bemühungen erobert. Unter anderem mit dem Launch-Video und einer Reihe von Merchandising-Artikeln, die dazu beigetragen haben, einen starken Community-Gedanken unter den frühen Token-Käufern zu fördern.

Einer der vielen Anreize und Gründe, warum sich deutsche Kryptohändler mit Blick auf 2024 auf die verbleibenden Presale-Token von Memeinator stürzen, ist die Chance, eine einzigartige Reise zu gewinnen. Ein glücklicher Presale-Teilnehmer wird ausgewählt, um eine exklusive Reise ins Weltall mit Virgin Galactic im Wert von 250.000 $ zu gewinnen. Memeinator ist ein Moonshot-Projekt, das seine Community buchstäblich in den Orbit schickt.

Wer über MMTR-Presale-Ankündigungen, technische Entwicklungen und vieles mehr auf dem Laufenden bleiben möchte, kann die Memeinator-E-Mail-Liste nutzen.

Wie hoch könnte der MMTR bis 2025 steigen?

Memeinator hat sich für 2024 hohe Wachstumsziele gesetzt und will eine Marktkapitalisierung von 1 Milliarde Dollar erreichen. Um diesen Meilenstein zu erreichen, müssen die MMTR-Token jeweils 1 $ kosten.

Angesichts der erwarteten Halbierung des Bitcoin (BTC) im Jahr 2024 und einer möglichen Hausse im Jahr 2025 könnte der Start der Meme-Coins von Memeinator nicht besser getimt sein.

Experten sind gespannt, ob MMTR das Potenzial hat, viral zu werden und sein erklärtes Ziel zu erreichen. Sie gehen davon aus, dass er bis 2025 etwa die Hälfte seines Wertes erreicht haben wird, mit einem Token-Wert von 0,50 Dollar und einer Marktkapitalisierung von 500 Millionen Dollar. Sobald die nächste Hausse einsetzt, besteht die Chance, dass Memeinator die Marke von einer Milliarde Dollar Marktkapitalisierung knackt.

Angesichts der viralen Kursentwicklung von PEPE Coin, einem Meme-Coin, dem es zugegebenermaßen an Wert mangelt, lecken sich deutsche Analysten und Krypto-Investoren die Lippen, was die potenziellen Gewinne von Memeinator angeht. In der Tat handelt es sich um ein Produkt, das vor Nützlichkeit und Investitionswert nur so strotzt.

Zögern Sie nicht und sichern Sie sich noch heute Ihren Anteil an den verbleibenden Memeinator ICO Token

Während der Presale von Memeinator in die Endphase geht, sind die Kryptowährungshändler von Deutschland mit ihrem anhaltenden Interesse an Memeinator von Anfang an der Zeit voraus. Mit einem so aufregenden Potenzial und so hehren Zielen ist FOMO ein echtes Problem.

Um das zu vermeiden, sollten Sie sich jetzt an der Endphase des Memeinator ICO beteiligen, anstatt ein Jahr zu warten, bis die Marktkapitalisierung eine Milliarde Dollar erreicht hat. Die Meme-Coin-Revolution beginnt jetzt, und Memeinators Armee von Aufrührern an der Basis führt den Angriff an. Die Revolution findet mit oder ohne Sie statt. Nutzen Sie die Chance, Teil der nächsten großen Renaissance des Kryptowährungsmarktes zu werden.

Besuchen Sie die offizielle Memeinator Webseite, um Memeinator (MMTR) zu kaufen hier.

Haftungsausschluss: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und ist nicht als Anlageberatung gedacht. Der Inhalt stellt keine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die Leser sollten ihre eigenen Nachforschungen anstellen und sich von Finanzberatern beraten lassen, bevor sie Anlageentscheidungen treffen. Die dargestellten Informationen sind möglicherweise nicht mehr aktuell und könnten veraltet sein. Durch den Zugriff auf diesen Artikel und dessen Lektüre erklären Sie sich mit den oben genannten Angaben und dem Haftungsausschluss einverstanden.