UBS stuft Covestro auf 'Neutral'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was einem Rückgang von -20,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die Covestro Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,16 % und einem Kurs von 50,64EUR gehandelt.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Covestro auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Noch sei ein Anstieg der Absatzvolumina bei den europäischen Chemiekonzernen nicht in Sicht, schrieb Analyst Geoff Haire in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings stehe die Lagerbestandsabbau-Phase kurz vor dem Ende, weshalb er für 2024 mit einem Mengenwachstum von durchschnittlich 4 Prozent rechne. Andere Themen, die den Sektor im kommenden Jahr bewegen dürften, seien die Auswirkungen der Überkapazitäten und die Energiewende./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 04:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 04:33 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer