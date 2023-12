EUBP stellt die Ergebnisse des Marktdatenberichts 2023 vor

Berlin (ots) - European Bioplastics stellt die Ausgabe 2023 des

Marktentwicklungs-Updates während der EBC23 in Berlin vor. Die wichtigsten

Ergebnisse zeigen, dass die Gesamtproduktion von Kunststoffen nach einer Phase

der Stagnation wieder ansteigt .



Die weltweite Produktion von Biokunststoffen nimmt nach einigen Jahren der

Stagnation, die vor allem durch Covid-19 verursacht wurde, wieder zu. Diese

Entwicklung wird durch die steigende Nachfrage in Verbindung mit dem Aufkommen

immer anspruchsvollerer Anwendungen und Produkte vorangetrieben. Die weltweite

Produktionskapazität für Biokunststoffe wird dem Bericht zufolge von rund 2,18

Millionen Tonnen im Jahr 2023 auf etwa 7,43 Millionen Tonnen im Jahr 2028

deutlich ansteigen.





" Das Wachstum der Produktionskapazitäten für Biokunststoffe sollte im breiterenglobalen Kontext einer Klimakrise, eskalierender Energiekosten undunterbrochener Wertschöpfungsketten gesehen werden. Trotz dieserHerausforderungen steigen die Kapazitäten für die Produktion vonBiokunststoffen, was die Widerstandsfähigkeit und Bedeutung unserer Brancheunterstreicht", so Hasso von Pogrell, Geschäftsführer von European Bioplastics(EUBP) .Für fast alle herkömmlichen Kunststoffe und deren entsprechenden Anwendungengibt es Alternativen in Form von Biokunststoffen. Aufgrund einer starkenEntwicklung von Polymeren wie PLA (Polylactidsäure), PHA (Polyhydroxyalkanoate),PA (Polyamide) sowie eines stetigen Wachstums von Polypropylen (PP) werden dieProduktionskapazitäten den Daten zufolge in den nächsten fünf Jahren weiterdeutlich steigen.Biokunststoffe werden für immer mehr Anwendungen eingesetzt, von Verpackungenund Konsumgütern bis hin zu Elektronik, Automobilen und Textilien. Verpackungenbleiben mit 43 Prozent (934.000 Tonnen) des gesamten Biokunststoffmarktes imJahr 2023 weiterhin das größte Marktsegment für Biokunststoffe."Während die Verabschiedung der Verordnung über Verpackungen undVerpackungsabfälle in den EU-Institutionen noch diskutiert wird, zeigen dieDaten, dass Biokunststoffe eine Zukunft im Verpackungssektor haben, indem sienicht recycelbare Anwendungen ersetzen und dazu beitragen, dass fossile Optionenweniger genutzt werden ", erklärt von Pogrell.In diesem Jahr enthält der Bericht zum ersten Mal einen Einblick in dieProduktionsdaten. Der Vergleich zwischen den Produktionskapazitäten und dertatsächlichen Produktion im Jahr 2023 zeigt, dass die Biokunststoffindustrienahezu mit voller Kapazität produziert. Obwohl die Nutzungsrate der einzelnenPolymere zwischen 60 und 100 Prozent schwankt, liegt sie im Jahr 2023 imDurchschnitt bei 82 Prozent (1,79 Mio. Tonnen Produktion gegenüber 2,18 Mio.Tonnen Produktionskapazität).Das Marktdaten-Update 2023 wurde in Zusammenarbeit mit den Marktexperten desnova-Instituts (Hürth, Deutschland) erstellt.