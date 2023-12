Seite 2 ► Seite 1 von 3

Friedrichshafen (ots) -- Bericht des internationalen Thinktanks Hot or Cool Institute im Auftrag vonfollowfood beleuchtet erstmals sowohl die Bedeutung des individuellenErnährungskonsums, das pro Kopf CO2 Budget für Ernährung als auch dieAuswirkungen einer veränderten Landwirtschaft in Deutschland auf dieKlimaziele- Lebensmittelsektor ist etwa für ein Drittel der weltweitenTreibhausgasemissionen der Menschheit verantwortlich- Umstellung auf vegane Ernährung allein reicht nicht aus / UmfangreicheOptimierung der landwirtschaftlichen Praxis nötig- Die Deutschen müssen bis 2050 ihre durch Nahrungsmittel erzeugten Emissionenum 84% reduzierenDie Bedeutung einer ausgewogenen und ausreichenden Ernährung für unserWohlbefinden ist unerlässlich. Fest steht aber auch, dass Lebensmittel und derLandwirtschaftssektor eine enorme Auswirkung auf unser Klima und den gesamtenPlaneten haben. 2050 könnte die globale Ernährung ca. 50% der von Menschenverursachten Treibhausgasemissionen ausmachen. Eine aktuelle Studie des Hot &Cool Institute im Auftrag der nachhaltigen Lebensmittelmarke followfoodanalysiert zum ersten Mal, welche Konsequenzen sowohl von der Konsum- als auchvon der Produktionsseite gezogen werden müssen, um die Emissionen unseresNahrungsmittelkonsums in Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen zurBegrenzung der Erwärmung auf 1,5° C zu bringen. Kernaussage der Studie: DieDeutschen müssen bis 2050 ihre durch Nahrungsmittel erzeugten Emissionen um 84%reduzieren. Hier gilt es vor allem den Konsum von rotem Fleisch um 70% sowieMilchprodukten um 26% zu reduzieren und pflanzliche Proteine um 1000% zuerhöhen. Gleichzeitig ist es notwendig, Maßnahmen im Anbau und bei derProduktion in der Landwirtschaftspraxis zu ergreifen, um 40% Einsparungen zuerreichen. Dabei ist die Wiedervernässung von Mooren der mit Abstand größteHebel für die Emissionsreduktion.Die zentralen Erkenntnisse in der Übersicht:Die notwendigen Veränderungen betreffen sowohl die Angebots- als auch dieNachfrageseite. Maßnahmen in der Landwirtschaft und in den Lieferketten könnenmaximal 40% der erforderlichen Reduzierung bewirken. Die restlichen 60% müssendurch eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten erfolgen. Dabei kommt derReduktion des Verzehrs von rotem Fleisch um 70%, von anderem Fleisch um 28%, vonMilchprodukten um 26% sowie Getränken (vor allem Bier, Kaffee und Süßgetränken)um 30% eine Schlüsselrolle zu. Als Substitution können Gemüse, Früchte undpflanzenbasierte Proteine dienen. Im Jahr 2030 muss der individuelle Fußabdruckunter 775 kg CO2e pro Person und Jahr liegen, 2050 sogar unter 360 kg CO2e proPerson und Jahr. Heute beträgt der Fußabdruck ca. 2300 kg CO2e. Bei einer